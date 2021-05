Coronavirus: le taux de vaccination devrait-il atteindre les 90% pour lutter efficacement contre les variants?

Le taux de vaccination contre le coronavirus en Belgique devrait atteindre 85 à 90% de la population - soit nettement plus élevé que l'objectif de 70% actuellement fixé par les autorités - ont affirmé dimanche deux vaccinologues flamands, Corinne Vandermeulen et Pierre Van Damme.



Les autorités belges ont fixé à 70% le taux de couverture vaccinale nécessaire pour atteindre une immunité collective et permettre une reprise progressive des activités, en dépit de la pandémie de Covid-19 . Mais les deux vaccinologues, invités de l'émission dominicale De Zevende Dag de la VRT-télévision, ont jugé cet objectif comme étant "dépassé". "Nous devrions viser de préférence les 90%", a expliqué la directrice du centre de vaccinologie de la KU Leuven, le professeur Corinne Vandermeulen, reprenant une opinion qu'elle a déjà exprimée. "Au début, il y avait des modèles qui montraient que 70% étaient suffisants, mais maintenant nous avons les variants britannique et indien (du virus Sars-CoV-2), qui sont tous deux très contagieux. Cela signifie également que nous devons adapter à nouveau ces modèles", a-t-elle dit.

La virologue a rappelé que dans le passé, pour toutes les autres vaccinations, le seuil des 90% avait toujours été l'objectif. Pour la rougeole, c'est même 95%", a-t-elle souligné. L'épidémiologiste Pierre Van Damme, de l'Université d'Anvers, a abondé dimanche dans ce sens. "Avec les variants plus contagieux, le taux de reproduction du virus augmente également et automatiquement la couverture vaccinale souhaitée. Ensuite, vous allez vers 85 à 90%. Les vaccins n'ont pas non plus une efficacité à 100%", a-t-il fait valoir. Les deux scientifiques ont néanmoins souligné que les autorités devaient continuer à inciter la population à se faire vacciner, plutôt que rendre la vaccination obligatoire.

L'avis d'Yves Van Laethem

Le taux de vaccination de 70% pourrait-il ne pas être suffisant? Invité dans le RTL INFO 19H, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a répondu à cette question: "Il n'y a pas de chiffre à donner. Il faut être le plus haut possible dans la limite où on peut convaincre les gens que c'est important pour eux et pour la société. Il faut surtout couvrir les personnes à haut risques et là il faut avouer que les chiffres sont bons. Plus de 90% des gens qui ont plus de 65 ans ont reçu une dose et on avance bien pour les personnes qui ont des comorbidités. C'est là que l'accent essentiel doit être mis."

Comment augmenter le taux de vaccination? "Je ne pense que pas que les autorités vont rendre le vaccin obligatoire. Je pense qu'il faut aller vers des initiatives, comme en Wallonie, pour rattraper les personnes qui ont passé leur tour car elles n'étaient pas convaincues."