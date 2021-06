Le télétravail n'est plus obligatoire: "Quand on est ensemble, c'est quand même beaucoup plus efficace"

Conséquence du déconfinement : le télétravail n’est plus obligatoire en Belgique. La mesure reste fortement recommandée par les autorités. Dans les faits, beaucoup d’entreprises ont anticipé le retour des travailleurs au bureau depuis plusieurs semaines.

Presque un retour à la normale pour Olivier. Aujourd’hui, il est revenu sur son lieu de travail, ce qu’il n’avait plus fait depuis quelques mois. "Je reviens et je découvre un peu que tout est toujours bien à sa place. Ça fait plaisir de revoir tous les collègues."

Car depuis hier, le télétravail n’est plus obligatoire. Les employés vont donc pouvoir physiquement se retrouver ce qui leur avait beaucoup manqué : "Quand on est ensemble en meeting, c’est quand même beaucoup plus efficace que d’être en vidéoconférence, ajoute Olivier. Les contacts humains et sociaux, ça fait partie aussi de la vie professionnelle."

Et pour certains, les discussions informelles autour de la machine à café sont toutes aussi importantes pour la productivité de l’entreprise. Mais le télétravail reste fortement recommandé. Les employés vont donc combiner travail à domicile et travail au bureau. "Moi, je vais travailler par exemple deux jours à la maison et deux ou trois jours en entreprise, détaille Jan. Je pense que la plupart des collègues feront la même combinaison."

Dans cette entreprise, ils seront donc quatre employés sur dix à travailler ici chaque jour. "On a vraiment demandé aux gens s’organiser avec leurs propres équipes pour pouvoir revenir et donner priorité aux équipes et pas aux individus pour faire la connexion entre équipe," explique Katleen Jacobs, conseillère juridique chez SD Worx.

Pour recréer du lien, les activités de team building sont aussi désormais autorisées en présentiel et non plus à distance.