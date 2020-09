Le test de l'application Coronalert débute ce vendredi

(Belga) Au total, 10.000 personnes auront la possibilité d'utiliser l'app Coronalert, l'un des instruments déployés dans la lutte contre le Covid-19, déclare vendredi Karine Moykens, présidente du comité interfédéral Testing & Tracing (CIF) dans un communiqué. Fin septembre, l'application devrait être disponible pour l'ensemble de la population belge.

"La période de test avec l'app Coronalert s'est bien déroulée", précise Karine Moykens. "90 personnes ont testé l'app pendant deux semaines sur la base de missions et de scénarios fictifs. Avant de mettre l'app à la disposition de l'ensemble de la population belge, 10.000 personnes pourront utiliser l'app en situation réelle. L'objectif de cette montée en puissance est d'éliminer les dernières maladies de jeunesse et de faire les derniers ajustements techniques du système." "Pour que l'expérience soit fructueuse", ajout Mme Moykens, "il est important que ces 10.000 personnes aient des contacts réguliers avec d'autres personnes qui ont également installé l'app sur leur smartphone. Bien évidemment, elles doivent aussi respecter les autres mesures, comme le port du masque, l'hygiène des mains, etc. Ces 10.000 personnes travaillent dans des institutions publiques, des entreprises, des hôpitaux, ... Elles se sont portées volontaires pour utiliser l'app dans leur vie quotidienne". Coronalert ne peut détecter les contacts à haut risque que si toutes les personnes concernées utilisent l'application. L'efficacité de l'app augmentera donc proportionnellement à son utilisation réelle. "Étant donné que l'on ne sait jamais avec certitude si un contact a été enregistré via l'application, Coronalert ne remplacera pas le suivi des contacts téléphoniques", explique Karine Moykens. "Les deux mesures sont fortement complémentaires. Ensemble, elles permettent un traitement plus rapide de chaque nouvelle épidémie de coronavirus." Si Coronalert vous signale un contact à haut risque, vous êtes invité à vous soumettre à un test de dépistage du coronavirus. L'app indiquera s'il est préférable que vous preniez contact avec votre médecin de famille ou avec le centre de contact. Quiconque se soumet à un test peut en recevoir le résultat via l'app. Pour ce faire, le médecin de famille doit indiquer le code de test spécifique de l'application lorsqu'il prescrit le test. Le CIF a également lancé le site internet www.coronalert.be, destiné à répondre aux questions que peuvent se poser les citoyens. "Nous demandons aux 10.000 personnes d'évaluer le site web", précise Karine Moykens.