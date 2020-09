(Belga) Le théâtre bruxellois Le Public inaugurera mercredi, la nouvelle saison 2020-2021. L'institution culturelle, qui avait lancé mi-août un signal de détresse et appelé le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à lui venir en aide pour éviter de devoir mettre 80% de son personnel au chômage, présentera seize spectacles, "une victoire compte tenu du contexte", estime la direction.

"Nous avons, pour réduire de moitié notre perte, estimé à 400.000 euros, décidé de mettre l'intégralité de l'équipe encadrante en chômage partiel à 1/5 temps. Nous avons dû licencier quatorze personnes sur seize de la partie horeca et réduire notre budget de communication", déclare mardi le codirecteur du théâtre Le Public, Michel Kacenelenbogen. Les dérogations culturelles pouvant être octroyées par les bourgmestres, conformément au protocole de base pour le secteur culturel mis au jour le 26 août par la ministre de la Culture Bénédicte Linard, permettent au théâtre de retrouver un niveau d'occupation de 70%. "Bien sûr que 70%, c'est mieux qu'une capacité d'accueil de 25%, comme décidé par le Conseil national de sécurité le 27 juillet", poursuit M. Kacenelenbogen. "Mais ce n'est pas uniquement une bonne nouvelle. L'équilibre économique du théâtre Le Public est basé sur une fréquentation de 85% de notre jauge. Il nous manque donc 15% (du 1,4 million d'euros de recettes de billetterie habituels par saison, "soit 23% de la recette globale de tous les théâtres subventionnés de la Communauté française"), ce qui correspond à 190.000 euros. Nous avons été aidés, pour la saison prochaine, par le système de tax-shelter, mais uniquement à 57%". Si la nouvelle saison 2020-2021 du théâtre Le Public n'est pas telle que l'institution l'avait imaginée, la direction se dit néanmoins fière de son offre culturelle et enthousiaste à l'idée de voir les comédiens remonter sur les planches. Malgré le report de cinq spectacles, seize pièces seront jouées entre le 9 septembre et le 26 juin 2021. Ce sont Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris qui ouvriront le bal avec "Les émotifs anonymes" mercredi et le 31 octobre à 20h00. Le programme sera ensuite complété entre autres par la pièce de la comédienne et humoriste Virginie Hocq, "Intra Muros" d'Alexis Michalik, "Rumeur" de Thierry Janssen, "La plus précieuse des marchandises" de Jean-Claude Grumberg ou encore "Visites à Mister Green" de Jeff Baron. (Belga)