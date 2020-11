Le Théâtre royal flamand (KVS) également fermé jusqu'à la fin de l'année

(Belga) Le Théâtre royal flamand (KVS) annule toutes ses représentations prévues d'ici la fin de l'année en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-il annoncé vendredi. À Bruxelles, Bozar et l'Ancienne Belgique ont déjà pris la même décision.

Concrètement, il s'agit des représentations de Metamorphoses, Koper en Vel, Hands do not touch your precious Me, Désintégration Culturelle, Geel Hesje et J'ai pleuré avec les chiens. Les spectateurs ayant un ou plusieurs billets seront intégralement remboursés. "Le virus a atteint sa vitesse de croisière et il nous incombe à tous, en tant que société, d'enrayer sa progression. Il va de soi que le KVS souhaite, conjointement à toute son équipe et à vous, apporter sa pierre à l'édifice", justifie l'institution culturelle sur son site. (Belga)