Le thermomètre ne fléchira pas ce lundi après-midi, début de semaine encore caniculaire

Le temps sera encore très chaud ce lundi après-midi avec des maxima de 30 à 36 degrés avec tout de même une possibilité de quelques orages isolés, annonce l'Institut royal météorologique dans ses dernières prévisions. Cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux et les températures seront comprises entre 19 et 23 degrés.

Lundi après-midi, les maxima se situeront autour de 30 ou 31 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et entre 33 et 36 degrés ailleurs. Dans la journée de mardi, le mercure va à nouveau grimper au-delà des trente degrés. Les maxima seront de l'ordre de 30 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la côte, et seront compris entre 32 et 36 degrés, voire localement 37 degrés, ailleurs. Le ciel sera quant à lui partagé entre les périodes ensoleillées et les passages nuageux. Mercredi, le temps sera encore assez ensoleillé mais instable. En cours de journée, le risque d'orages localisés augmentera. Il fera à nouveau très chaud avec des maxima de 28 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 34 ou 35 degrés dans le centre, voire localement un peu plus. A partir de jeudi, le thermomètre affichera quelques degrés en moins. Les températures seront alors comprises entre 26 ou 27 degrés à la côte et 31 degrés dans le nord-est. Les averses pourraient d'ailleurs être intenses avec un risque d'orages qui augmentera à partir du sud-ouest.