Le traditionnel feu d'artifice du 21 juillet durant le concert au Cinquantenaire (vidéo)

L'esplanade du Cinquantenaire accueillait jeudi soir, à l'occasion de la Fête nationale, un grand concert gratuit suivi du traditionnel feu d'artifice.

L'événement a débuté sur le coup de 21h00 et a vu défiler sur scène des artistes tels qu'Alice on the Roof, Coely, Typh Barrow, Salvatore Adamo, Henri PFR ou encore Jérémie Makiese. Le concert a été suivi d'un DJ set et du traditionnel feu d'artifice à 23h00, qui n'a donc pas eu lieu cette année sur la place des Palais, comme d'ordinaire. Revivez une partie du feu d'artifice alors que le set du DJ belge Henri PFR débutait.

Près de 60.000 personnes s'étaient rassemblées au parc du Cinquantenaire. Le Roi, la Reine et leurs enfants sont également montés sur scène.