C'est une conséquence inattendue de la crise sanitaire: le trafic d'animaux de compagnie est en recrudescence. Avec le confinement, de plus en plus de famille cherchent à adopter un chien. Les refuges et les marchands peinent à répondre à la demande. Certains se tournent alors vers le commerce illégal, mais ce n'est pas sans danger.

Depuis la crise du coronavirus, le nombre de demandes d'adoption a doublé à la SPA de La Louvière: entre 30 et 100 demandes par jour. Mais il n'est pas toujours évident de contenter tout le monde. "Ces gens continuent à rechercher un animal, que ce soit sur internet, chez des marchands et parfois via des filières un peu douteuses", explique Faëtan Sgualdino, président de la SPA de La Louvière.

Ces chiots sont souvent vendus moins cher que dans des élevages agréés, sauf que plusieurs problèmes se posent. "Ces trafics, en fait, c'est une vaste tromperie à la fois sur l'âge des chiots, sur leur état sanitaire, sur la vaccination, et parfois même sur la race."

Maurice a adopté Nairobi il y a quatre mois. La chienne avait été saisie. Elle était en fait destinée à la reproduction dans un élevage illégal installé dans un appartement à Bruxelles. "Cela m'horripile, confie Maurice. Je devrais même aller plus loin. Je devrais dire: on devrait plus sanctionner les gens qui pratiquent ce genre de choses."

"Des gangs amènent des chiens d'Europe de l'est"

Si le commerce illégal d'animaux de compagnie prend de l'ampleur chez nous, c'est également le cas dans d'autres pays, notamment en Allemagne. "Il y ait eu depuis longtemps des activités de type mafieux dans le commerce de chiots, affirme Kartsen Pluecker, responsable du refuge. Des gangs amènent des chiens d'Europe de l'est en Allemagne pour les vendre. Et en plus de cela, il y a maintenant des particuliers qui apportent des chiens d'Europe de l'est et les vendent également ici."

Ces chiens reproduits et transportés dans des conditions inadéquates présentent généralement d'importants problèmes de santé. Cela engendre dans la plupart des cas pour les acheteurs des frais de vétérinaire considérables.