Le train Intercity qui relie Bruxelles à Amsterdam est plus rapide à partir d'aujourd'hui

Le train intercity entre Bruxelles et Amsterdam emprunte à partir de lundi la ligne à grande vitesse néerlandaise HSL-Zuid. Dès aujourd'hui, les deux villes sont donc reliées en 2h53, soit un temps de trajet réduit d'une demi-heure.



Le nombre de liaisons Intercity - 16 par jour - entre la Belgique et les Pays-Bas reste le même. Elles seront toutefois scindées en deux. 12 d'entre elles rouleront vers Amsterdam et quatre vers La Haye. Les tarifs sont comparables à ceux qui étaient en vigueur, précise la SNCB. La capacité est pour sa part augmentée, le train Benelux passant de six à sept voitures.





Un nouveau trajet emprunté

Le train empruntera dès lundi un nouveau trajet en Belgique, desservant ainsi la gare de Noorderkempen. Aux Pays-Bas, l'IC Bruxelles-Amsterdam desservira la ville de Breda, au lieu de Roosendaal et Dordrecht auparavant.

La SNCB et les chemins de fer néerlandais (NS) avaient déjà convenu en 2013 d'emprunter la ligne à haute vitesse. Celle-ci n'a cependant pas été utilisée pendant longtemps de manière optimale à la suite de problèmes avec le Fyra, un train à grande vitesse qui a rapidement été retiré des rails après sa mise en circulation en 2012, en raison de nombreux problèmes techniques.