Les contrôles de police liés au confinement vont devenir très compliqués à partir de dimanche: "On se réoriente"

Le travail de la police, qui consiste aussi à contrôler l'application des mesures annoncées régulièrement par le Conseil National de Sécurité et Sophie Wilmès, est de plus en plus délicat (la Première ministre l'a déjà évoqué mercredi). Il n'y a plus de périmètre défini pour aller voir votre famille (à partir de dimanche) et les commerces non-essentiels vont rouvrir (à partir de lundi).

"Nous allons clairement continuer à effectuer des contrôles des déplacements. La première question que nous continuerons à poser, c'est la raison du déplacement. Mais je vous l'accorde, les raisons seront de plus en plus nombreuses puisqu'on a va aller dans la famille, on va reprendre le travail et les magasins vont rouvrir", a expliqué Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone de police Montgomery (Bruxelles), jeudi matin sur BEL RTL. "On va surtout se focaliser sur le nombre de personnes dans la voiture. Car il est toujours interdit d'être dans sa voiture avec trois ou quatre autres personnes qui ne vivent pas sous le même toit. C'est surtout sur cet aspect-là que nous allons focaliser nos contrôles au niveau des déplacements".

Les rassemblements aussi seront ciblés, tout comme le respect des mesures de distanciation dans les commerces.

Dans le RTL info 13h, une policière explique ses consignes. "On se réoriente vers les transports en commun, car vu toutes les raisons que les gens ont de se déplacer, donc on a de moins en moins de raisons de faire des contrôles".

La police ne va pas contrôler les domiciles pour voir le nombre de personnes et leur droit d'être présentes, mais en cas de dénonciation, par exemple, elle pourrait réagir.