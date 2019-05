Le travailleur belge plus souvent absent pour des courtes durées

Le travailleur belge est malade moins longtemps, mais plus souvent! Ce sont les conclusions d'une étude menée par le spécialiste en ressources humaines Securex. En un an, le nombre d'absence de courtes durées dans les entreprises a augmenté de 5%.

Pour quelles raisons? Notre journaliste Valérie de Winter a posé la question à Guillaume Bosmans, expert chez Securex. Le travailleur belge hésite en tout cas beaucoup moins à s’absenter pour une courte durée. Ils connaissent mieux leurs limites.

"Cela fait plus de huit ans qu’il restait stable et ici, on voit une grosse augmentation. Il y a plusieurs explications. On voit que l’année passée, il y a eu une grosse épidémie de grippe. L’absentéisme de courte durée est toujours en rapport avec l’épidémie de grippe mais il n’y a pas que ça", explique Guillaume Bosmans. "On voit aussi que l’été a été particulièrement chaud. On voit des pics d’absence à ce moment-là. L’employé a beaucoup plus conscience de ses limites, de son bien-être et est beaucoup plus responsabilisé par rapport à son bien-être. Autant de la part de l’entreprise que par lui-même et donc justement, il craint moins de partir, quitte à prendre une semaine de congé plutôt que d’attendre que le problème empire."

Une enquête d'Acerta estime que le nombre d'absence de moins de 30 jours a augmenté de près de 15% en 5 ans.