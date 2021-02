Le vaccin AstraZeneca est-il moins performant que les autres vaccins déjà commercialisés?

Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l'Université de Namur et expert au sein de l'agence européenne des médicaments, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce mardi sur Bel RTL.

Le vaccin AstraZeneca est-il moins performant que d'autres vaccins déjà commercialisés? Il a connu des déboires ces dernières semaines, son efficacité ayant été mise en cause pour les personnes âgées de plus de 65 ans. En outre, dimanche, l'Afrique du Sud a évoqué la possibilité d'une efficacité "limitée" de ce produit contre le variant sud-africain, considéré plus contagieux et largement responsable de la deuxième vague dans ce pays.

Plusieurs responsables de l'OMS ont mis en garde contre un excès de pessimisme envers le vaccin contre le Covid d'AstraZeneca, car il s'agit avant tout de limiter les hospitalisations et de sauver des vies.



De son côté, Jean-Michel Dogné, expert au sein de l'Agence européenne des médicaments estime que le vaccin AstraZeneca est "particulièrement efficace", notamment contre les hospitalisations. "Mais surtout quand il est recommandé de le prendre en deux doses, lorsque la deuxième dose est administrée après 12 semaines", explique le directeur du département pharmacie de l'Université de Namur.

Un bon vaccin pour éviter les complications

"On n'a pas de cas d'hospitalisations dans le groupe de ceux qui sont vaccinés avec le vaccin AstraZeneca. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous prenez la totalité de l'efficacité, y compris les symptômes plus légers, il est moins performant que les autres vaccins, les vaccins ARN messager (comme Moderna et Pfizer)", précise-t-il.

En résumé, ce vaccin est donc bon pour éviter les grosses complications. Et tant que la variant sud-africain restera faible, ce qui est le cas en Belgique pour l'instant, le vaccin AstraZeneca reste pertinent.

Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est moins probant pour l'instant que ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle, ce qui le rend moins coûteux, plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température, et donc plus adapté à des campagnes de vaccination massives.

