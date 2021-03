Le vaccin AstraZeneca montre de plus en plus son efficacité chez les plus âgés aussi: que va décider la Belgique?

S'il y avait peu de données sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées lors de sa sortie, poussant plusieurs Etats à ne le prescrire que pour ses citoyens plus "jeunes", la situation évolue désormais très vite grâce aux premières données qui parviennent après plusieurs semaines et des centaines de milliers de gens ayant reçu ce vaccin. Les résultats d'une étude écossaise à grande échelle montrent désormais que ce vaccin a une efficacité de plus de 90% chez les sujets âgés, ce qui restait incertain jusqu'ici. Dès lors, plusieurs pays, engagés dans une course contre la montre destinée à vacciner le plus rapidement possible la fraction la plus fragile de la population afin de pouvoir entamer un véritable déconfinement, élargissent désormais la cible de la population qui peut recevoir l'AstraZeneca.

En France, l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 va être étendue aux personnes âgées de 65 à 75 ans présentant des comorbidités (problèmes de santé permanents comme le diabète, l'hypertension ou encore des maladies cardio-vasculaires), a déclaré lundi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. M. Véran a fait valoir sur France 2 que la Haute Autorité de la santé (HAS) "considère désormais, depuis aujourd'hui, que tous les vaccins dont nous disposons en France, le AstraZeneca, le Pfizer et le Moderna, ont une efficacité qualifiée de remarquable".

Chez nous, le Conseil Supérieur de la Santé pourrait aussi rapidement, dès les prochains jours, revoir son avis sur le vaccin AstraZeneca et le préconiser aussi pour les +55 ans. Une nouvelle conférence interministérielle (CIM) Santé aura lieu mercredi et s'appuiera sans doute sur les avis du Conseil Supérieur de la Santé.