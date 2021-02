Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans a indiqué ce mardi le ministre de Santé Frank Vandenbroucke. Récemment approuvé, plus de 7 millions et demi de doses ont été commandés de ce vaccin en Belgique. Aucune dose de ce vaccin n'a encore été administrée dans notre pays.

La Belgique emboîte le pas à d'autres pays qui ont déjà proscrit le vaccin aux plus de 65 ans, comme la France et l'Allemagne notamment.