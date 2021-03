Vaccin AstraZeneca: "15 millions de doses injectées" et aucun signal" d'un nombre anormal de thromboses

Malgré la suspension temporaire de l’administration du vaccin AstraZeneca dans une douzaine de pays européens, la Belgique a décidé de suivre les recommandations, notamment de l’organisation mondiale de la Santé et de continuer la campagne avec ce produit. L’infectiologue Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la crise du coronavirus, a expliqué ce matin la position de notre pays.

"Nous avons voulu rester le plus scientifique possible dans la tourmente médiatico-politique qui agite pour l’instant l’Europe", a-t-il estimé. Il rappelle que le Conseil supérieur de la Santé a remis hier un avis favorable à la poursuite de la vaccination "sur base des données actuellement disponibles".

Ces données, affirme Yves Van Laethem, "ne nous permettent pas de dire qu’il y ait un risque supplémentaire lié au vaccin AstraZeneca dans le domaine des thromboses ou des thrombo-embolies".

Certains signaux font même penser qu'il y ait moins de thromboses dans le groupe des vaccinés

Le scientifique avance des chiffres : 5,5 millions de doses dans l’Union européenne et plus de 10 millions au Royaume-Uni ont été administrées et "aucun signal ne nous fait penser que nous sommes en train de dépasser le taux prévu dans une population normale de pathologies thrombo-emboliques. Certains signaux font même penser qu’éventuellement il y en ait moins dans le groupe de population en question".



"Sur cette base-là, nous croyons qu’il s’agit d’un bon vaccin et efficace sur le terrain, dépassant les 90% pour les formes sévères de la pathologie chez les personnes fragiles et notamment les personnes âgées", a poursuivi Yves Van Laethem.

L'Agence européenne des médicaments remettra un avis jeudi

L’infectiologue insiste également pour que toutes les personnes qui auraient des effets secondaires, quels qu’ils soient, les rapportent à leur médecin traitant, pour qu’il y ait un suivi au niveau de l’Agence fédérale des médicaments, l’Afmps.

L’Agence européenne des médicaments va se pencher aujourd’hui et jeudi sur l’analyse des signalements de phénomènes thrombo-emboliques ou de diminution des plaquettes chez certains patients. Un avis devrait être remis jeudi. Un avis qui sera certainement suivi par les autorités belges.