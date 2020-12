Le vaccin contre la grippe désormais disponible pour tout le monde

(Belga) Le vaccin contre la grippe est désormais disponible pour tout le monde, indique jeudi l'Association Pharmaceutique Belge (APB). Il était, depuis le début de la campagne de vaccination, réservé aux groupes à risque.

La Belgique avait 2,94 millions de vaccins pour cette saison de grippe, plus que l'an dernier mais pas assez pour vacciner toutes les personnes à risque. Raison pour laquelle ces personnes étaient prioritaires. Le reste de la population devait avoir accès au vaccin dans la deuxième phase de la campagne prévue à partir du 15 novembre, mais celle-ci a été annulée. La conférence interministérielle Santé a désormais constaté que toutes les personnes à risque avaient eu l'occasion de se faire vacciner, et les vaccins restant peuvent donc être mis à disposition du reste de la population. "Les vaccins se trouvent en pharmacie, donc nous ne savons pas exactement combien il en reste, mais bien des centaines de milliers", précise Georges Verpraet de l'APB. Tout le monde peut y avoir accès, mais une priorité est tout de même donnée aux plus de 50 ans. Les citoyens peuvent discuter avec leur pharmacien de la pertinence de se faire vacciner en fonction de leur profil, dit encore M. Verpraet. Depuis cette année, les plus de 50 ans peuvent se présenter sans prescription à la pharmacie pour acheter le vaccin et tout de même bénéficier du remboursement. (Belga)