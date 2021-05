Le vaccin Johnson&Johnson désormais limité aux plus de 41 ans SAUF pour les publics précaires: comment l'expliquer?

Les autorités ont annoncé restreindre le vaccin de Johnson & Johnson (Janssen) aux moins de 41 ans, dans l'attente des résultats d'une enquête du régulateur européen EMA sur le décès en Belgique d'une patiente jeune vaccinée pouvant avoir développé des effets secondaires graves.

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, explique cette décision. "On ne va pas l'utiliser dans les centres de vaccination pour les personnes qui ont moins de 41 ans dans l'attente d'un avis définitif de l'Agence européennes des médicaments. C'est un principe de précaution", a-t-il affirmé.

On a essayé d'être efficace

Ce vaccin de Johnson & Johnson a pour particularité de s'administrer en une seule dose, contre deux pour les autres sérums. Janssen est donc prioritairement utilisé pour la vaccination à domicile des personnes âgées et la vaccination d'un certain nombre de groupes précaires tels que les sans-abri et les personnes sans papiers. Ces personnes continueront à recevoir le vaccin Janssen, même si elles ont moins de 41 ans.

Comment expliquer que la campagne de vaccination se poursuive pour ces publics? "On a essayé d'être efficace et leur garantir la vaccination. Les cas graves de problèmes avec ce vaccin représentent 3 cas par million de personnes d'après les statistiques aux Etats-Unis où ce vaccin a beaucoup été utilisé. Le rapport coût/bénéfices de santé publique est favorable", justifie Alain Maron.

Le 21 mai dernier, une patiente est décédée après avoir reçu une injection du vaccin Janssen. Elle avait été admise à l'hôpital avec une thrombose sévère et un déficit de plaquettes sanguines. Elle avait moins de 40 ans et avait été vaccinée via son employeur étranger, c'est-à-dire en dehors de la campagne belge de vaccination. "Elle est décédée à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles mais n'a pas été vaccinée par la Belgique. Elle a été vaccinée par son propre pays. C'est une personne qui était liée à du personnel diplomatique", explique le ministre bruxellois.

150.000 doses déjà reçues par la Belgique

La campagne de vaccination des personnes sans-abri à Bruxelles a débuté le 19 mai. Elle se déroulera au cours des quatre prochains mois et concernera environ 5.000 personnes. C'est le vaccin Johnson Johnson & Johnson qui est utilisé. À l'heure actuelle, il n'a encore jamais été utilisé dans les centres de vaccination bruxellois.

"Pour le moment, il n'y a aucun impact sur la campagne de vaccination. À Bruxelles, ce vaccin n'a jamais été utilisé dans les centres de vaccination. C'était prévu de l'utiliser quand nous recevrons des quantités massives de ce vaccin. Nous devrons estimer ce que nous faisons", a précisé Alain Maron.

La Belgique a déjà reçu 150.000 doses du vaccin Johnson & Johnson et attend une prochaine livraison.

En terme de vaccination, la région de Bruxelles est en retard par rapport à la Wallonie et la Flandre. "À Bruxelles, il y a une réticence vaccinale et une difficulté d'accès à la vaccination plus importante. On doit faire plus d'efforts, investir plus de moyens et prendre plus de temps pour monter dans les pourcentages chez les personnes les plus âgées, et progressivement chez les personnes plus jeunes", argumente Alain Maron.