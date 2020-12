Le variant du coronavirus enregistré dans 10 pays d'Europe, dont la Belgique: doit-on s'inquiéter?

Ces derniers jours, on entend beaucoup parler d'un variant du coronavirus. Cette souche a été repérée à l'origine au Royaume-Uni et des cas commencent à être détectés dans d'autres pays, comme la France, les Pays-Bas ou l'Espagne. Ce variant serait beaucoup plus contagieux. Que sait-on exactement de cette mutation et faut-il s'inquiéter de sa propagation?

C’est dans un hôpital de Tours, en France, que le dernier cas a formellement été identifié. Le patient porteur du variant du virus vit au Royaume Uni. Il est arrivé en France la 19 décembre dernier. Asymptomatique, il a été placé en quarantaine chez lui. Une dizaine de pays en Europe ont déjà enregistré des cas similaires, dont 4 en Belgique.

"Les cas belges sont des cas qui datent de début décembre, affirme Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Ce sont des cas au nord du pays, à la frontière avec la Hollande. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de cas complémentaires. Mais on a besoin d'étudier la banque de sources de manière plus intensive pour vérifier qu'il n'y a pas, à l'un ou l'autre endroit, des cas qui seraient apparus."

Deux fois plus contagieux

Le variant du virus est apparu au Royaume-Uni, où les techniques de séquençage sont plus avancées qu’ailleurs. Plus d’un millier de cas y ont été découverts dans 60 villes différentes, selon le secrétaire britannique à la santé. Une étude publiée à la veille de Noël révèle que la nouvelle souche du virus est au moins deux fois plus contagieuse, mais pas forcément plus virulente. Les experts restent donc prudents. "Le terme mutation est parfois péjoratif mais il faut savoir que de nombreuses mutations arrivent sur l'ensemble des virus, y compris celui-ci, explique Jean-Michel Dogné, expert en sécurité des vaccins. Ces mutations peuvent avoir un effet tant positif que négatif sur la virulence ou la transmission. Il est donc important d'attirer l'attention et de se préoccuper de chacune des mutations qui peut apparaître."

Un nouveau vaccin en six semaines

Selon l’industrie pharmaceutique, au moins 19 mutations du virus sont apparues depuis le début de la crise. Le vaccin mis actuellement sur le marché serait efficace contre ce variant. Et même s’il ne l’était pas, il pourrait rapidement le devenir. "Nous pouvons modifier notre vaccin et nous sommes capables d'en présenter un nouveau en six semaines", assure Sean Marett, directeur commercial Biontech.

Une nouvelle souche du virus, différente de celle du Royaume-Uni, a été découverte en Afrique du sud, le pays le plus touché du continent africain.

