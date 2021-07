Le variant Lambda doit-il nous inquiéter? "Il n’a pas encore été détecté en Belgique"

Simon Dellicour était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, l’épidémiologiste a commenté la progression des variants en Belgique et notamment les inquiétudes autour du variant Lambda.

Un variant, c’est une combinaison inédite de mutations. Il y a donc beaucoup de variants et tous ne sont pas inquiétants mais certains inquiètent par leur profil de mutation, indique le scientifique : "Ce sont des mutations qu’on suspecte de pouvoir changer le comportement intrinsèque du virus, augmenter sa transmissibilité, sa sévérité ou même pouvoir provoquer potentiellement un échappement immunitaire partiel". Une série de variants sont surveillés, comme le nouveau variant lambda, dont on parle depuis quelques jours en Belgique.

En ce qui concerne le variant Delta, apparue pour la première fois en Inde, et à présent dominant en Belgique, Simon Dellicour rapporte qu’une étude écossaise a montré qu’il y a une augmentation du taux d’hospitalisation : pour un même nombre de personnes infectées, le risque d’être hospitalisé serait un peu plus élevé. Et donc ce variant serait un petit peu plus sévère, mais une couverture vaccinale complète (les deux doses le cas échéant) offre une bonne protection face à ce variant.

A ce stade, ce sont des variants qu'on surveille

Le variant Lambda, repéré pour la première fois au Chili l’année dernière, suscite également de l’inquiétude, tout comme le variant Epsilon apparu en Californie et également présent dans plus de 30 pays cet été. "Le variant Lambda rassemble un certain nombre de mutations qui pourraient changer le comportement du virus, et il pourrait notamment contourner en partie la protection acquise chez les personnes vaccinées ou qui ont déjà été infectées", souligne Simon Dellicour.

L’épidémiologiste précise que ce variant Lambda n’a pour l’instant pas été détecté en Belgique. Et il n’y a pas encore de données confirmées sur l’efficacité des vaccins sur ce variant. "A ce stade, ce sont des variants (Lambda et Epsilon) qu’on surveille mais de là à dire qu’ils vont poser plus de problèmes que le Delta ? Nous n’avons pas encore assez d'informations", conclut l’épidémiologiste.