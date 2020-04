Le vélo, star du confinement, avec un usage différent selon la région où vous vivez

Pour le retour au travail ou à l'école, vous êtes nombreux à envisager le vélo. Afin d'éviter les transports en commun, plus risqués, il apparaît comme la solution. Déjà pendant cette quarantaine, beaucoup l'ont adopté pour se défouler. Du coup, dans les magasins de vélo, il y a beaucoup de boulot malgré la fermeture.

Dans ce magasin de vélos de Wavre où s'est rendue notre équipe RTLINFO, la boutique est fermée, mais les livraisons continuent. Avant le confinement, il livrait seulement quelques vélos par semaine, aujourd'hui, ils sont à plus de 20 par jour.

"Pour la même période par rapport à l'an passé, le confinement nous a fait un plus gros mois. On était à mon avis à 350-400 vélos, et là on est à plus de 500, explique Alexandre Stache, vendeur de vélo. On a eu la chance aussi d'avoir des véhicules à disposition. Tous les magasins n'ont pas pu s'adapter comme ça".

Pour ses livraisons, Alexandre est équipé de gel hydroalcoolique et masque.

Pour des vacances en Belgique

Thierry, son client, a acheté ce vélo pour l'été car il se prépare à passer ses vacances en Belgique. "Vu le contexte, probablement que les vacances se passeront en Belgique. On habite une chouette région mais vallonnée, et donc c'est l'occasion d'aller promener à deux".

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

Alexandre constate une demande différente entre Bruxelles et la Wallonie : "Il y a une plus grande demande loisirs dans le Brabant wallon ou le namurois et une demande un peu plus utilitaire sur Bruxelles : pour les courses, etc. Pour vraiment limiter les déplacements en voiture. On a eu des retours de clients et ils sont beaucoup plus contrôlés à Bruxelles"

Avec l'approche du déconfinement, certains choisissent le vélo pour éviter les transports en commun. Les associations demandent aux communes d'adapter les infrastructures

"La situation exceptionnelle actuelle demande que des mesures concrètes et rapides soient mises ne place pour que la pratique du vélo soit possible dans le respect des mesures de distanciation sociales et dans des conditions optimales de sécurité", explique Aurélie Willems, porte-parole du Gracq Belgique

Une étude d'espace mobilité est en cours et certaines tendances se dégagent : sur 1.600 répondants, 29% pensent qu'ils utiliseront plus le vélo après le déconfinement. Parmi eux, 49% le choisissent par sentiment de sécurité par rapport au virus.

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation