Le virologue Marc Van Ranst met en garde contre un durcissement des mesures: "J'ai appelé ça le style Wuhan, mais j'aurais du dire le style parisien"

Le coronavirus en Belgique est-il pris à la légère par une partie de la population ? C'est ce que craignent les experts, qui menacent d'en arriver à des mesures de confinement encore plus strictes.

Le professeur Marc Van Ranst, virologue de renommée en Belgique, a durci le ton après ce week-end de Pâques ensoleillé, tandis que la police a du intervenir à de nombreuses reprises pour sanctionner des rassemblements, des BBQ, etc.

"Si un jour notre courbe épidémique recommence à monter, je pense qu'il faudra envisager des mesures plus strictes. J'ai appelé ça 'le style Wuhan', mais j'aurais du appeler ça 'le style parisien', ça me semble un peu moins effrayant. En France, on a un confinement nettement plus strict qu'en Belgique. En Belgique, on peut se promener, on peut faire du sport. A Paris, on ne peut pas", a expliqué le virologue ce mardi sur les ondes de BEL RTL.

Pour rappel, en France, il faut avoir une attestation quand on sort, on a fermé les parcs et faire du jogging en journée, ça devient compliqué. "Oui, si la courbe remonte, il faudra être plus strict", insiste-t-il.

Il admet cependant que "notre population fait de son mieux depuis déjà 4 semaines, et ça commencer à porter ses fruits, mais ça doit continuer". Et oui, "il faut donner un horizon et planifier un déconfinement progressif, c'est pour ça qu'il y a ce groupe d'experts. Ce sera graduel, on doit tenir compte de nombreux facteurs".

