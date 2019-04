Le visage de l'activiste suédoise Greta Thunberg orne désormais un mur bruxellois

(Belga) Une nouvelle fresque murale a fait son apparition sur une façade, Cité du Sureau, à Bruxelles: il s'agit d'une représentation du visage de l'activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg, a indiqué mardi Bruzz. Cette fresque est l'œuvre de l'artiste Encq, ou Henk De Ruddere, à l'initiative du propriétaire de la maison, un de ses amis. La Ville de Bruxelles a soutenu le projet.

Greta Thunberg y est représentée avec ses deux longues nattes. Pour l'artiste, le choix de l'illustration était évident. "Elle symbolise les marches pour le climat. Lorsque je vois passer ces jeunes, je suis fier, même si j'ai honte aussi", déclare-t-il. "Lorsque j'avais son âge, ma seule préoccupation était d'être amoureux ou de me remettre d'un chagrin d'amour. Je ne m'inquiétais pas de telles choses." Le propriétaire de la maison et Encq espèrent ainsi donner une visibilité supplémentaire aux jeunes activistes pour le climat et leur témoigner leur reconnaissance. (Belga)