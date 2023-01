Le voisin de René s’est chauffé aux frais de la copropriété: quels sont les recours possibles pour éviter que la situation dégénère?

Un homme a donc été interpellé après un conflit de voisinage qui a mal tourné, dimanche à Grez-Doiceau, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. Le dossier a été mis à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à l'égard du suspect. Ce dernier a poignardé deux voisins, dont l'un est décédé.

Les faits ont été perpétrés, dimanche en début d'après-midi, dans le quartier de l'avenue des Sapins, dans l'entité brabançonne wallonne de Grez-Doiceau. Sur fond de querelle liée à une palissade, un riverain né en 1964 s'en est violemment pris à deux de ses voisins.

Ce n'est pas la première fois qu'un conflit de voisinage dégénère, et pourtant, il existe d'autres moyens, d'autres recours, qui permettent d'éviter d'en arriver là, quand il y a un désaccord.

René (prénom d’emprunt), habite dans un appartement à Bruxelles. Pendant 6 ans, son voisin a détourné le système de chauffage de l’immeuble. Il s’est chauffé aux frais de la copropriété.

"Je ne vais pas vous mentir, c'est chiant. On en parle tous les jours. Ce sont des personnes avec qui, on doit vivre, qu'on croise dans l'ascenseur. On est constamment sur ses gardes, constamment méfiants. Aujourd'hui, c'était le chauffage, un autre jour, ça pourrait très bien être autre chose", confie-t-il.

Deux solutions face à un problème avec un voisin: soit la commune et son médiateur qui facilite la communication, soit la police et son agent de quartier qui tranche le litige.

"Faire une démarche en médiation, c'est faire le pari qu'on peut trouver une solution ensemble, qu'on peut s'arranger. Quand je vais voir la police, on est dans un conflit qui va se cristalliser. On appelle la police pour qu'elle tranche et sanctionne l'autre partie", indique Roland Prévot, coordinateur du service de médiation à la commune de Schaerbeek.

Depuis plus de 20 ans, les 19 communes de Bruxelles ont un service de médiation. Il en existe 20 en Wallonie, principalement du côté de Liège et de Charleroi

Pour certains voisins, impossible de régler le problème sans intervention d’un tiers. C’est alors au juge de paix de trancher.

"Le juge de paix arrivera soit à concilier les voisins, soit rendra un jugement après avoir entendu les parties. Ce jugement indiquera ce qu'il a lieu de faire", précise Luc Hennart, le porte-parole de la cour d'appel de Bruxelles.

Si les voisins en viennent aux mains. Le litige devient alors la compétence de la justice pénale.