Le Wallon est loin d'être propre: voici le nombre de déchêts sauvages déversés chaque année

Des chiffres tout frais, après compilation des données de tous les niveaux de pouvoirs (villes et communes, provinces, région) ont été dévoilés à RTL info.

La première estimation des coûts de gestion de la propreté publique en Wallonie a été communiquée.

84 millions d’euros, c'est en effet le coût des déchets sauvages et des dépôts clandestins en Wallonie, de la cannette balancée par la fenêtre de la voiture aux gravats déversés n’importe où. 30.000 tonnes, soit 8 kilos par citoyen wallon, c'est la quantité de déchets sauvages déversés chaque année en Wallonie.

Il n’y a par ailleurs pas de différence notable entre les périodes de vacances et les autres périodes.

Le long des autoroutes, mais aussi des routes de campagne les gens continuent à jeter leurs crasses. De "petits" déchets par les fenêtres des voitures ou carrément des dépôts de gros encombrants ou de sacs poubelle entiers... Une véritable problématique pour le SPW (Service Public de Wallonie) mais aussi pour les privés et les communes.



Une amende plutôt salée

Pour rappel, hier, on a encore assisté à un incident regrettable à cause d'une cannette jetée dans la nature. A Braine-le-Comte, une vache de 7 ans, qui allait donner la vie dans quelques jours, a avale la cannette et est décédée.

L’auteur d’un dépôt clandestin de déchets risque une amende plutôt salée. "Les infractions ne sont plus poursuivies pénalement par le Parquet donc, on retombe sous la législation des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu’à 350 euros mais qui est à l’appréciation de l’agent sanctionnateur, qui est en l’occurrence le directeur général à Bassenge", explique Philippe Knapen, l'échevin de l’environnement de Bassenge au micro de notre journaliste Bernard Lobet. "Si on tombe dedans, il y a la sanction administrative et la redevance pour l’enlèvement du dépôt sauvage, plus le coût du traitement des déchets donc ça peut monter à des sommes assez importantes."