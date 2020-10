Le week-end du client se déroule ces samedi et dimanche: 13.000 commerçants vont récompenser leurs clients

Plus de 13.000 commerces participent à la quatrième édition du "Week-end du client" ces samedi et dimanche, une participation record, selon Comeos et l'Union des classes moyennes (UCM), qui organisent l'opération.



Cette édition 2020 de l'opération commerciale, qui consiste à récompenser la fidélité des clients avec des petits cadeaux, a une "saveur particulière", soulignent Comeos et l'UCM, alors que le secteur a été fortement chamboulé par la crise sanitaire du coronavirus. Selon une enquête menée entre le 4 et le 20 septembre par Comeos et l'UCM, "71% des consommateurs n'ont pas encore retrouvé leur rythme habituel de shopping après le confinement". Le Week-end du client vise donc à rappeler aux consommateurs le plaisir de faire les magasins.

Namur, "ville phare" de l'édition 2020

C'est "l'occasion unique de remettre le pied à l'étrier et de revivre l'expérience shopping idéale. Nous avons démontré, les mois précédents, que le shopping peut se faire en toute sécurité", déclare Dominique Michel, CEO de Comeos, cité dans un communiqué.

Comeos et l'UCM se réjouissent que selon leur enquête, 70% des clients font leurs achats chez leurs "commerçants préférés" pour les soutenir financièrement et qu'une même proportion pense "qu'il est important d'acheter dans des magasins d'origine belge". "Les résultats de l'enquête montrent l'attachement des clients aux commerces physiques et de proximité", souligne Arnaud Deplae, secrétaire général de l'UCM, saluant que le secteur soit soutenu par les consommateurs. Namur est la "ville phare" de l'édition 2020, signalent encore Comeos et l'UCM.