Le week-end va être très chaud: voici quelques conseils pour supporter les fortes températures

Que ce soit pour faire les soldes ou prendre la route des vacances, le week-end sera très chaud et quasiment sans nuage. Des conditions qui se maintiendront en début de semaine. Au vu des fortes températures, il est important de s'hydrater régulièrement et de veiller aux personnes fragiles. Précisions avec notre journaliste Bernard Lobet pour Bel RTL.

Le soleil va littéralement, nous darder de ses rayons, ce week-end. Il va attaquer la peau, les yeux. Alors un conseil : protégez-vous.Le mercure devrait atteindre jusqu'à 31 degrés en Campine. Dans les grandes villes, l'atmosphère risque être étouffante.

Face à ces fortes chaleurs, il est important de boire régulièrement de l’eau. Il est conseillé de boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Il ne faut ps attendre d'avoir soif pour s'hydrater. A l'inverse, l’alcool, les boissons sucrées et le café sont déconseillés car ils aggravent la déshydratation.

"Quand il fait très chaud, on a besoin d'électrolytes donc de potassium, de chlorure, de sodium. Donc il peut être intéressant d'avoir de l'eau qui contient des infusions, du thé. Ça peut être aussi des eaux dans lesquelles on rajoute des fruits que l'on fait macérer. On peut aussi s'orienter vers des eaux qui sont un peu plus riches en minéraux si l'on est amené à beaucoup transpirer", explique Nicolas Guggenbuhl, diététicien-nutritionniste et Professeur à l'Institut Paul Lambin, au micro de Bernard Lobet pour Bel RTL.





Renouveler régulièrement sa crème solaire



Au vu des températures, il faut également penser aux personnes à risques tels que les enfants, les personnes âgées et isolées qui sont plus sujettes aux complications liées aux fortes chaleurs. Assurez-vous qu’elles s’hydratent régulièrement et qu’elles se protègent du soleil.

"Il faut d'abord se dire qu'un bébé ne reste pas en exposition au soleil. Même s'il est à l'ombre, il doit avoir un chapeau, des lunettes et de la crème. Aucune crème n'est valable pour toute une journée, aucune crème n'est un écran total protecteur donc il faut renouveler régulièrement", souligne Emmanuelle Kadz, conseillère pédiatre à l’office de la naissance et de l’enfance. La spécialiste conseille également de privilégier l'eau tempérée à l'eau glacée.

Il faut si possible, rester à l'ombre ou trouver un endroit climatisé. "Il faut laisser les rideaux fermés toute la journée dans les pièces qui sont exposées, aérer dans les moments de plus grande fraîcheur. Heureusement, les nuits restent raisonnables chez nous", rappelle Emmanuelle Kadz.