Légalisation du cannabis thérapeutique: Maggie De Block mise en demeure par une association

Des consommateurs de cannabis et cannabidiol (CBD) à des fins médicales ont mis en demeure le gouvernement belge, et plus particulièrement la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld), de légaliser et rembourser l'usage thérapeutique de ces substances. Le délai imparti à la ministre expire demain/dimanche. Jusqu'à présent, les utilisateurs, réunis au sein de l'ASBL WeAreSofie, n'ont reçu aucune réponse.



L'association WeAreSofie estime que toute personne avec une ordonnance devrait avoir accès au cannabis et CDB thérapeutique. "Nous avons fourni à la ministre près de 12.000 études sur le cannabis thérapeutique mais elles se sont retrouvées à la poubelle", avance le président Jasper Antonissen. L'ASBL a mis officiellement la ministre en demeure mais n'a reçu aucune réponse. Le délai était fixé au 5 mai, soit demain/dimanche.

L'organisation a dès lors lancé un crowdfunding, un financement participatif, afin de rassembler la somme de 4.000 euros et pouvoir lancer une éventuelle procédure judiciaire. Une marche se tiendra à Bruxelles dimanche pour demander la légalisation du cannabis thérapeutique. L'ASBL WeAreSofie doit nom à Sofie Voncken, une patiente souffrant d'épilepsie qui utilise du cannabis à des fins médicales afin de réduire ses attaques. Le mois dernier, le fournisseur en CBD de Sofie a été condamné à une amende de 8.000 euros.