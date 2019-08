Léo, qui s'était fait voler son fauteuil roulant, va en recevoir un nouveau: "Ça a pris une ampleur un peu démentielle"

C'est une histoire qui se termine bien : Léo, un jeune garçon de 12 ans, atteint d'un handicap moteur, s'est fait voler sa chaise roulante alors qu'il mangeait une glace avec ses parents, sur une terrasse à Durbuy. La chaise a été volée mais il va en recevoir une nouvelle.

L'appel lancé par les parents du petit Léo après le vol de sa chaise roulante a été entendu. Alors qu'ils voulaient seulement retrouver la chaise de leur fils, leur histoire a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux.

"Ça a pris une ampleur un peu démentielle, a expliqué Gérald, le papa de Léo. Au moment où on nous a volé la chaise, c'est dur. Puis après quand on voit le mouvement de solidarité forcément, ça prouve qu'il y a encore des gens au grand cœur et ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que ça a redonné le sourire à notre petit loulou aussi."

Deux antiquaires ont contacté les parents : ils vont offrir un nouveau fauteuil roulant à cet enfant.

"Le but, c'est simplement de réparer un accident entre guillemets, et de parler de tout ça", explique Stéphane Van Handenhoven, l'un des deux généreux donateurs.

La marque de fauteuils roulants a décidé de faire une ristourne de 50 % et les deux antiquaires vont verser le reste : 1.500 euros. Stéphane va remettre le chèque aux parents de Léo ce mardi, à 16 heures, devant la brasserie ou s'est déroulé le vol. Il espère "donner un retentissement plus important" à cette histoire. Il aimerait que cela permette de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes souffrant d'un handicap, quel qu'il soit.

Le fauteuil est en commande et devrait être livré d'ici un mois.