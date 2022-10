Léonardo Strynckx - Liridon Fazliu, un "topper" flamand pour le titre belge des légers

(Belga) Léonardo Strynckx et Liridon Fazliu vont en découdre pour le titre vacant des légers (entre 58,967 et 61,237 kg) lors du traditionnel gala de la Toussaint, le 1er novembre prochain, à Izegem, dans un Sporthal De Krekel, toujours archi-rempli à cette occasion.

Si l'on déplorait la quasi-absence de boxeurs belges lors de certaines éditions, ce sera loin d'être le cas cette fois, avec notamment deux championnats de Belgique à l'affiche. Strynckx et Lirion Fazliu vont donc s'affronter dans "un vrai championnat entre Belges", souligne avec fierté Delfine Persoon, qui fait partie de l'organisation. "Cela se voit malheureusement beaucoup trop rarement." Strynckx, 23 ans, champion du Benelux invaincu en cinq combats, tous victorieux, est considéré comme un grand espoir de la boxe belge. Mais Fazliu, 32 ans, champion de la Ligue Flamande, n'a concédé qu'une seule défaite, et gagné sept fois. "Ce championnat est un véritable topper flamand", se félicitent Eddy Vandehouweele et Filiep Tampere, les managers respectifs de Fazliu et Strynckx. Amy Naert (34 ans, 6 victoires, 1 défaite) sera sacrée championne de Belgique des super-mouches (entre 50,349 et 51,709 kg) si elle bat la Bulgare Ivanka Ivanova (35 ans, 5 victoires, 19 défaites et 3 nuls). La nouvelle protégée de Filiep Tampere vise en réalité l'Europe, qui lui donnera plus que probablement sa chance si elle s'empare de la ceinture tricolore. D'autres combats sont également à l'affiche avec notamment le duel entre le moyen Sohaib El Sialiti (8 combats, 8 victoires, dont 4 par k.o) et le Hongrois Gergo Vari. Le prometteur champion de la Ligue Flamande (VBL) des super-moyens Robin Barbiaux ( 4 combat, 4 victoires) affrontera le Français Samir Ghodbane. Enfin, chez les mi-lourds, Denis Rosescu croisera le Géorgien Giorgi Abramiskvili et Timur Nikarkhoev (24 victoires - 4 défaites) défiera le Tunisien Sadok Sebki. (Belga)