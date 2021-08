Les 16e Jeux Paralympiques déclarés officiellement ouverts à Tokyo par l'empereur Naruhito

(Belga) L'empereur du Japon Naruhito a officiellement déclaré ouverts les 16e Jeux Paralympiques, mardi, au Stade Olympique de Tokyo.

La cavalière Michèle George et le joueur de goalball Bruno Vanhove étaient les porte-drapeau de la délégation belge durant la cérémonie d'ouverture. Dix-sept athlètes belges et quatorze membres de l'encadrement étaient présents lors du défilé. La délégation belge aux Jeux Paralympiques compte 32 athlètes. Le Comité paralympique belge vise dix médailles, une de moins qu'à Rio. Au total, environ 4.400 athlètes vont concourir pour 539 médailles d'or dans 22 sports. Comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et se dérouleront à huis clos. (Belga)