Les 15 millions de masques commandés par l'Etat belge sont arrivés: quand pourrez-vous avoir le votre?

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se sont engagés le 24 avril à mettre en place une stratégie commune garantissant à chaque citoyen de recevoir un masque en tissu couvrant la bouche et le nez, et répondant à une norme de qualité dans le cadre du déconfinement progressif.

Les 15 millions de masques commandés par l'Etat belge sont prêts à être distribués dans les pharmacies. Dès le 15 juin, la population pourra s'en procurer avec une priorité aux personnes âgées. "On va commencer par les gens les plus vulnérables. On veut éviter que la foule se dirige vers les pharmacies. Chaque jour, il y aura une tranche d'âge qui pourra aller chercher son masque", indique Marc Compernol, chef de la Défense.

Voici le calendrier qui a été établi:

15 juin: 75 ans et plus

19 juin: 50 ans et plus

22 juin: 45 ans et plus

25 juin: 30 ans et plus

Au 26 juin, les masques seront disponibles pour toute la population. "Les personnes peuvent venir avec leur carte d'identité et celles de leur famille. On va délivrer ces masques pour tous les membres d'une même famille à la fois", nous explique Lieven Zwaenepoel, président de l'association pharmaceutique belge.

Ces masques fédéraux arrivent avec deux semaines de retard. Avrox, la société luxembourgeoise chargée de les livrer, n'a pas respecté les délais et recevra à une amende de 5 millions et demi d'euros.

Ce retard est vivement critiqué par les professionnels du textile belge qui ne comprennent pas pourquoi cette production ne s'est pas faite à l'échelle nationale. "On a pu constater que le secteur belge n'était pas capable de fournir assez vite un grand nombre de masques parce que c'est un nouveau marché pour lui. La firme luxembourgeoise avait des relations avec le Vietnam où la culture de port d'un masque en tissu est déjà connu depuis longtemps", justifie Geertz Bouchez, colonel.

La distribution d'un masque par personne est donc prévue. Ce masque est gratuit et lavable 30 fois à la main et non en machine.

