Les 7 conseils à respecter si on roule en voiture sous cette chaleur

En cette période de très beau temps et de sécheresse, prendre la voiture n'est pas un geste si anodin que ça. Voici les conseils pour la garder en bon état… et vous aussi par la même occasion.

Au soleil, l'habitacle de votre voiture peut facilement monter à 50°C en à peine 20 minutes. Si c'est le cas, que faire au moment de prendre le volant?





Conseil 1



Il faut d'abord évacuer l'air chaud avec la ventilation classique, puis seulement brancher la climatisation. Réglez-la progressivement pour obtenir 5 ou 6°C de moins que l'air extérieur, pas plus. "On va essayer de se limiter à des températures raisonnables de façon à ne pas avoir de problèmes de santé après. Parce qu'au niveau des sinus, le froid fait un effet assez désagréable", expliquait Pascal Heymans, patrouilleur Touring, dans le RTLinfo 13H. Songez aussi que la climatisation fait consommer plus de carburant.





Conseil 2



Utiliser un pare-soleil à l'arrière pour les enfants pendant tout le trajet. Un pare-soleil à l'avant quand on est stationné permet lui d'éviter de transformer le volant et les plastiques du tableau de bord en objets brûlants.





Conseil 3



Il faut penser à ne pas trop charger l'habitacle : "Il vaut mieux avoir une circulation d'air continue dans la voiture. Il faut éviter évidemment d'encombrer sous les sièges et l'habitacle au niveau des sorties des aérateurs", détaille encore le spécialiste.





Conseil 4



Logique par les temps qui courent, mais à ne pas oublier : s'habiller léger !





Conseil 5



Toujours prendre de l'eau avec soi. Pour boire, mais aussi pour se rafraîchir la peau : "Les brumisateurs, il faut les utiliser. Ça se vend dans le commerce, c'est pas trop cher et ça fait du bien."





Conseil 6



En cas de long voyage, faites des pauses pour soulager aussi la voiture, plus sujette aux surchauffes et aux pannes de batterie. "Le moteur chauffe, la batterie chauffe avec, et puis quand on s'arrête, on l'arrête dans un endroit bien frais et il y a un choc thermique. Il y a un risque, comme en hiver où c'est exactement le même problème."





Conseil 7



Ce n'est pas pour ça qu'il faut éviter l'ombre lorsqu'on s'arrête, bien au contraire. Éviter de stationner sa voiture en plein soleil, c'est déjà repartir du bon pied.