Les achats groupés, la solution pour contrer l'augmentation des prix de l'énergie?

Les achats groupés ont de plus en plus de succès face à l’augmentation des prix du secteur énergétique. S’unir entre voisins pour se fournir ensemble en gaz, en mazout ou encore en électricité… Cela permet de faire de sérieuses économies sur sa facture annuelle. On peut compter en moyenne 100 euros d’économie pour l’électricité et 250 euros pour le gaz.

Les achats groupés sont organisés par de nombreuses communes ou par les citoyens eux-mêmes. Comme dans un village près d’Hannut, en province de Liège, où les voisins s’allient pour s’approvisionner en mazout de chauffage. En tout, ils en commandent 20.000 litres, tout cela sous la houlette de Jacques. "On était une dizaine de voisins. Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard, nous en sommes à une trentaine de familles. L’avantage, c’est que quel que soit la quantité que vous commandez, vous bénéficiez du prix des 20.000 litres", explique-t-il.

150 euros d'économie au moins sur la totalité de l'année

Le prix est évidemment plus intéressant que si chacun commande 500 litres dans son coin. Et ce n’est pas José qui va dire le contraire. "Je mets trois ou quatre fois sur l’année, peut-être quatre fois. Donc vous pouvez compter 150 euros d’économie au moins, sur la totalité de l’année. C’est déjà quand même pas si mal que ça."

Nadine, elle, a opté pour un achat groupé d’électricité. Elle réalise aussi de fameuses économies. "Ici, je gagne 40 euros par mois. Et en fin d’année, d’après mes calculs – qui sont corrects parce que je ne consomme pas énormément et que je ne vais pas changer mon train de vie –, je vais retoucher 230 et des euros. Par rapport à l’autre côté où l’année passée j’ai payé 500 euros, et cette année je repaye 230. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire", assure-t-elle.

250% d'inscriptions en plus par an

Sur certaines plateformes qui regroupent les demandes d’achats groupés, les inscriptions sont en augmentation de 250%. C’est notamment le cas sur la plateforme liégoise Wikipower. "L’achat groupé fait très certainement partie d’un panel de solutions que peuvent utiliser les citoyens pour faire baisser leur facture d’énergie. Il y a d’autres solutions comme les comparateurs d’énergie. Mais l’achat groupé est une aussi une solution. On organise aussi des achats groupés de travaux d’isolation ou d’installation de panneaux photovoltaïques. Puisqu’avant toute chose, isoler son habitation est super prioritaire. Il faudra de toute façon réduire ses consommations. Pour le reste, l’achat groupé permet effectivement de négocier de meilleures conditions tarifaires", explique Geoffrey Deserranno, responsable partenariat de Wikipower.