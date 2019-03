Les actions des contrôleurs aériens se poursuivent chez Skeyes: "On est bloqués à Agadir pour 3 heures!"

Les actions des contrôleurs aériens de Skeyes se poursuivront dans les prochaines heures, a indiqué le porte-parole de l'entreprise publique autonome mercredi après-midi.

"Bloqués à Agadir", nous écrit Rob, via le bouton orange Alertez-nous. Ce voyageur fait partie des passagers dont le trajet est parturbé par les actions des contrôleurs aériens belges. "Le capitaine nous informe que l'on va devoir attendre 3 heures à cause du bloquage des contrôleurs aériens belges! Scandaleux de prendre en otage des gens comme cela!", se plaint-il. "Nous, on est coincés dans l'avion Ryanair à Riga et on a très peu d'informations", dit un autre voyageurs, toujours via le bouton orange. En effet, l'ancien Belgocontrol est perturbé depuis plusieurs jours par le mouvement de grève des contrôleurs aériens et ceux-ci ont indiqué qu'ils poursuivent leurs actions de protestation ce mercredi soir.









Certains syndicats demandent à leurs affiliés de reprenre le travail

Pourtant, le syndicat socialiste ACOD, l'aile flamande de la CGSP, appelle les autres syndicats à ne pas poursuivre les actions chez Skeyes, indique-t-il mercredi en fin de journée. Le syndicat socialiste appelle toutes les personnes autour de la table à chercher un accord global dans l'intérêt des travailleurs, de l'entreprise, des passagers, des activités cargo et de l'économie. Le syndicat demande donc de ne plus mener d'actions. La nomination d'un médiateur social peut apaiser la situation, ajoute le syndicaliste Bart Neyens.





De précédentes perturbations

Des actions de grève au sein de Canac2, le centre de contrôle du trafic aérien de Steenokkerzeel, avaient déjà provoqué des retards mardi. Des aiguilleurs du ciel ont arrêté le travail ou se sont signalés comme étant malades. Aucun trafic aérien n'a été possible au-dessus du pays dans la nuit de mardi à mercredi, entre 1h30 et 3h45. Ce sont principalement les vols cargo qui ont été touchés par ce mouvement de la Belgian Guild of Air Traffic Controllers (BGTAC), l'association professionnelle représentant la majorité des contrôleurs aériens.

Le mouvement a également engendré des perturbations mercredi matin et se poursuivra dans les prochaines heures. Son impact dépendra du nombre de contrôleurs aériens présents. Skeyes s'attend à la poursuite des actions dans la nuit de mercredi à jeudi.Chez Brussels Airlines, le mouvement de grève des contrôleurs aériens engendre des retards de 50 à 120 minutes par vol.