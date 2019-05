Les agents de la centrale nucléaire de Tihange en grève

Depuis ce matin, une action syndicale est menée et seuls les cadres responsables de la sécurité du site sont autorisés à entrer.

Une action de blocage est menée depuis ce matin sur le site de la centrale de Tihange. "On bloque car il y a un certain nombre de problèmes internes à régler avec les gardes, les heures de récupération, et certains avantages du secteur qui ne sont pas respectés", nous a indiqué une syndicaliste qui nous a informés de la grève via le bouton orange Alertez-nous.

"Le site est bloqué. Les cadres vont pouvoir rentrer pour assurer la sécurité du site mais il n'y aura pas de travail pour les autres", nous a-t-elle précisé.

Un préavis de grève a été déposé en front commun il y a une quinzaine de jours. Elle concerne aujourd'hui le site de Tihange mais il s'agit d'une grève tournante et d'autres entreprises de gaz-électricité vont être touchées dans les prochains jours et les prochaines semaines.