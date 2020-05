Les agents du SPF Finances vous aident pour votre déclaration fiscale depuis chez eux: "Ils préparent les documents, et on peut faire le même travail"

Comme chaque année, une aide est assurée par le Service Public Fédéral Finances pour compléter sa déclaration d’impôts. Mais cette fois, coronavirus oblige, cette aide se fait exclusivement à distance, par téléphone.

Quelque 2000 agents du service SPF Finances portent assistance, en télétravail et par téléphone, à des personnes qui doivent remplir leur déclaration fiscale. Ewald Verpraet aide une vingtaine de personnes par jour. Cette fois, ce sont de simples vérifications demandées par un pensionné : "Ils préparent l'ensemble des documents, et quand on les contacte, on peut faire le même travail de la même manière que ce qu'on faisait au bureau, mais nous ici, chez nous, et eux, chez eux".

A l'autre bout du fil, c’était Jean-Pierre, un contribuable. L’an dernier, il a fait partie des 620.000 contribuables qui ont fait appel à ce service. Les questions restent les mêmes : prêts, réduction d’impôts, gardes… "Il me manquait des données, donc j'ai pas su remplir ma déclaration. J'ai donc fait appel, c'était plus fort que moi".

Cette année, pas question de rencontrer les agents au bureau ou dans un centre commercial. Mais le service se poursuit : Depuis le 5 mai, 99.000 appels ont été donnés. Il est conseillé de s’y prendre le plus vite possible. "On insiste pour que les contribuables n'attendent pas la dernière minute pour prendre rendez-vous, parce que l'aide se termine le 30 juin et on ne pourra pas aider tout le monde à la dernière minute", rappelle Florence Angelici, porte-parole du Service Public Fédéral.

Les entretiens sont organisés uniquement sur rendez-vous, pris au numéro 02/575.56.67. Après 10 minutes, l’entretien est bouclé. Sans contact et sans perte de temps.