Les agriculteurs demandent de reconnaître la sécheresse comme calamité: "Mais c'est foutu pour toucher des indemnités cette année"

La prudence est de mise en Belgique. Il fera 31, voire 33 degrés ce mardi et le mercure grimpera jusqu'à 34 et peut-être plus jeudi.

Face à cette chaleur, les agriculteurs ont de leur côté du mal à nourrir leur bétail et doivent puiser dans leur stock de paille. Certains ont même déjà entamé leur réserve d'hiver. Ils demandent aux autorités de reconnaître cette sécheresse comme calamité même s'ils savent qu'ils devront attendre pour percevoir des indemnités.

"C’est foutu pour cette saison car pour l’année 2017, la sécheresse en Wallonie a été reconnue comme calamité mais les premiers sous vont seulement arriver dans les fermes à la fin de cette année", indique Joseph Pontier, le président de la FWA (la Fédération wallonne de l'Agriculture), joint par notre journaliste Céline Hurner. "Le gouvernement wallon a reconnu la sécheresse de 2017 au début de ce mois de juillet et les paiements n’auront lieu que dans quelques mois. Donc, pour la sécheresse 2018, on ne peut pas s’attendre à recevoir déjà quelque chose cette année."