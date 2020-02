Sans statut légal et confrontés au stress, les aidants proches crient au secours: Florence témoigne à notre micro (vidéo)

Ils sont plus de 800 000 aidants proches en Belgique. Ce sont ces personnes qui aident un proche malade, handicapé, âgé. Elles n’ont toujours pas de statut légal. Une étude a été réalisée sur ces aidants proches : ils sont 3 fois plus touchés par le stress et les douleurs physiques.

Nos journalistes ont rencontré Florence Couldrey et sa fille, Alix, dans le salon familial. La fillette de 6 ans est atteinte de l’anomalie de Sprengel, une maladie très rare. L’une de ses omoplates est surélevée, entraînant des douleurs et d’autres problèmes de mobilité.

"Elle fait de la kiné quatre fois par semaine, ce qui implique d’être disponible pour la conduire, assister aux séances et travailler chez nous les aspects qui auront été travaillé en kiné. Il y a aussi l’aspect administratif. Je dois remplir des papiers pour la mutuelle, veiller à ce que les remboursements soient fait", explique-t-elle.

Florence Couldrey doit aussi effectuer toutes les recherches sur cette maladie pour s’informer et trouver les meilleurs médecins dans le monde. Toutes ces tâches d’aidante proche l’ont conduite à arrêter de travailler.

"Quiconque se met entre parenthèses pendant cinq ans, c’est évidemment pas de rentrées. Mais par contre des frais qui sont importants. Cela fait partie des choses auxquelles l’aidant proche doit faire face", ajoute Florence Couldrey.

Arrêt dans la carrière, mais aussi difficultés psychologiques. Selon l’étude menée par la mutuelle PartenaMut, les aidants proches sont trois fois plus concernés par le stress que les autres affiliés. Ils sont aussi trois fois plus confrontés à des douleurs musculaires.

"Les aidants proches sont confrontés à une charge psychologique beaucoup plus lourde, et à un niveau de stress dû au fait qu’ils doivent gérer plein de choses en plus de leur quotidien. Ils sont sujet à un isolement social qui entraîne des troubles psychologiques par la suite, car moins le temps pour voir les proches, la famille", indique Gladys Villey, responsable projet au département d'aide à la personne chez Partenamut.

Ces aidants proches sont majoritairement des femmes (à 64%) âgées de 58 ans en moyenne et issues de toute catégorie sociale.

Depuis 2016, PartenaMut, a créé un statut particulier pour ces aidants : 7200 personnes bénéficient de remboursements supplémentaires et de formations pour être soutenus psychologiquement par exemple…

La loi sur la reconnaissance légale des aidants proches et l’attribution d’un congé rémunéré est toujours en discussion.