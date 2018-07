Les aliments plus vite impropres à la consommation par cette forte chaleur: voici quelques conseils pour les conserver

Un bon barbecue lors des beaux jours, qui s’y refuserait? Mais attention, les périodes de fortes chaleurs ont également un inconvénient, les aliments deviennent nettement plus vite impropres à la consommation.

L’AFSCA (l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) reçoit plus de 800 plaintes chaque année pour des cas d’intoxication alimentaire.



Voici quelques conseils pour conserver vos aliments par fortes chaleurs

1/ Emportez un sac isotherme ou un frigobox pour faire vos courses. Dans tous les cas, évitez autant que possible de laisser vos aliments trop longtemps dans votre voiture.

2/ Lorsque vous sortez des produits surgelés, laissez-les toujours décongeler dans votre réfrigérateur, mais jamais à température ambiante.

3/ Lors d’un barbecue, veillez à ce que tous les plats, légumes, salades, viandes et sauces restent le plus longtemps possible au réfrigérateur. Une viande ou un poisson qui sont restés plus de deux heures en dehors du réfrigérateur ne peuvent plus être consommés. Passé ce délai, ils contiennent en effet tellement de bactéries que les problèmes sont à peu près garantis.

4/ Les viandes et poissons qui restent après un barbecue ne peuvent pas rester à l’extérieur et ils ne peuvent être conservés plus de deux jours au frigo, ou 3 mois au congélateur.

5/ Les œufs crus sont source d’intoxication alimentaire. Lavez-vous les mains avant et après chaque préparation et conservez toujours mayonnaise, tiramisus et autres mousses au chocolat au frais.



Les restaurants sont bien équipés

Chambre froide et frigos permettent de ne pas interrompre la chaine du froid, mais par ces fortes chaleurs les moteurs trinquent.

"Il n’y a pas de souci pour autant que ce soit un frigo professionnel et qu’on ait une maintenance régulière du nettoyage des radiateurs de ce frigo. Et il faut voir si la ventilation des moteurs est bonne. Si on attend trop longtemps et qu’on n’a pas cette maintenance, le moteur va souffrir car il va faire une surchauffe et automatiquement, on va avoir un problème avec ce frigo. Par cette chaleur, les frigoristes sont très demandés et sont certainement fort occupés", explique Yvan Roque, président de la fédération des hotels restaurants et cafés de Bruxelles, au micro de notre journaliste Bernard Lobet.

Certains plats sont toutefois à risque et pourraient développer des bactéries par ces fortes chaleurs. On pense aux aliments crus, viande et poisson en particulier. "S’ils sont en plein soleil, par exemple le midi, et qu’il fait vraiment très chaud, il faut faire attention à certains aliments. Il vaut mieux manger ces aliments dans de bonnes conditions à l’intérieur et pas par fortes chaleurs. C’est au restaurateur de voir les conditions sur sa terrasse et d’accepter ou non de servir certains plats", conclut Yvan Roque.