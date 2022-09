Les appareils électroniques sont-ils facilement réparables? Un nouvel indice sera bientôt obligatoire dans les magasins

Un nouvel indice pourrait bientôt vous aider à choisir vos appareils électroniques. Un classement qui vous indiquera si l'objet, en question est facilement réparable en cas de panne. Une façon de favoriser les produits plus durables. Un avant-projet de loi prévoit d'obliger les vendeurs à l'afficher d'ici 2023.

Dans l'atelier d'une grande enseigne, on répare chaque année 65.000 appareils électriques ou électroniques. Certains sont facilement réparables, d'autres pas. Illustration avec une machine à café et un aspirateur. "Toutes les pièces sont remplaçables et très bon marché. En deux vis, on a ouvert l'appareil et on remplace la pièce qu'il faut changer. Au contraire d'autres appareils pour lesquels on remplace uniquement une pièce", indique Frédéric Habils, le chef d'équipe dans le service après-vente d'une grande enseigne.

Durée de vie moyenne, disponibilité et prix des pièces de rechange... L'expérience des 180 réparateurs de cette chaîne de magasins a été traduite dans un baromètre. Un indice de durabilité disponible sur internet et composé de deux chiffres. "Il y aura un score sur la fiabilité qui va vous dire quelle chance vous avez que le lave-linge dure longtemps. Il y aura aussi un score sur la réparabilité qui va vous dire si en cas de panne, je vais pouvoir le réparer ou je vais devoir l'emmener à la déchetterie car les pièces ne sont plus disponibles ou trop chères", explique Cyril Regardin, le directeur d'un service après-vente d'une grande enseigne.

L'initiative existe depuis un an en Belgique. Depuis, certains fournisseurs ont décidé de rendre leurs pièces détachées disponibles plus longtemps. "On voit en moyenne sur la catégorie que la disponibilité va augmenter de 10 mois, ce qui est considérable pour les clients. On espère que cette année avec notre deuxième publication, on observera les mêmes impacts positifs", ajoute Cyril Regardin.

A l'image de ce qui se fait déjà en France, un tel indice sera bientôt obligatoire dans tous les magasins chez nous. 120 critères composeront le score de réparabilité d'un appareil. En France, ils ont tous le même poids dans le calcul final.

Une erreur à ne pas répéter, prévient Test Achats. "Prenons un exemple très concret, l'iPhone 12. On a des très mauvais scores sur la disponibilité des pièces de rechange, sur la facilité avec laquelle on peut démonter l'appareil. Mais il y a des très bons scores sur la mise à disposition des informations du service après-vente. Donc on a un score de 6/10 alors que très honnêtement, je défie quiconque de réussir à réparer un iPhone 12", explique Julie Frère.

L'association des consommateurs demande aussi que les données fournies par les constructeurs soient correctement contrôlées. L'indice de réparabilité sera obligatoire l'an prochain. Il doit permettre de réduire le nombre d'appareils électroménagers qui finissent à la poubelle. Ils représentent 120.000 tonnes de déchets chaque année.