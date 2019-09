Les banques 100% en ligne sont moins chères que les classiques... Mais elles ont aussi des désavantages

Les Belges sont de plus en plus nombreux à opter pour une banque 100% numérique. Pour ces clients, toutes les opérations se font uniquement via une application. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces nouvelles banques? Les réponses de Laxmi Lota et Pierre Haelterman.

Près d’un million de Belges ont opté pour une banque 100% numérique. Selon les adeptes, les services proposés sont plus rapides et moins chers. Ce que confirme Test-Achat.

"Ce sont des services de paiement qui sont, de manière flagrante, moins chers que les services offerts par les banques classiques", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats.

"Il s’agit de s’adresser à des personnes qui sont particulièrement aguerries aux technologies et aux applications mobiles d’une part et d’autre part, qui font énormément de transferts, de transferts d’argent vers l’étranger, qui ont besoin d’un moyen de paiement facile, et surtout, pas cher, lorsqu’ils sont à l’étranger."

Il existe cependant des inconvénients à l’utilisation de banques 100% numériques. Toutes n’offrent pas la possibilité d’ouvrir un compte épargne ou de contracter un prêt hypothécaire par exemple. Les consommateurs doivent aussi prendre certains risques en considération.

"D’une part, la question de garantie des sommes versées sur le compte en cas de faillite et d’autre part, il n’y a pas nécessairement les mêmes services offerts que par les banques classiques, notamment en matière d’assurance", souligne le porte-parole de Tests-Achats. Donc là, aussi, il faut faire très attention avant de commencer.

Les clients des banques traditionnelles se rendent de moins en moins en agence: en moyenne 1 à 2 passages par an. Les agences sont également chaque année de moins en moins nombreuses sur le territoire.

Il est possible de combiner les services d’un établissement classique et d’une banque virtuelle.