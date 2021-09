Les banques alimentaires demandent un encouragement fiscal pour les dons d'aliments

(Belga) La Fédération des banques alimentaires belges a appelé mercredi, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, le monde politique à mettre en place des incitants fiscaux pour encourager le don de denrées alimentaires.

Actuellement, en Belgique, les entreprises qui font des dons alimentaires peuvent récupérer la TVA, soit 6%. Afin d'encourager davantage les dons, la Fédération des banques alimentaires belges proposent de mettre en place un système similaire à celui de la France, c'est-à-dire une réduction d'impôt sur la base de la valeur financière nette des aliments donnés, en tenant compte des coûts de stockage et de transport. Les banques alimentaires ont également signé une charte avec Fevia, la fédération sectorielle des entreprises alimentaires belges, afin de stimuler les entreprises agro-alimentaires à faire des dons de manière durable. Les banques alimentaires luttent depuis des années contre le gaspillage alimentaire. Sur la première moitié de l'année 2021, plus de 6.000 tonnes d'invendus ont été distribués chaque mois à plus de 175.000 bénéficiaires via un réseau d'associations. Toutefois la crise du coronavirus a eu un impact sur les banques alimentaires, si bien que celles-ci ont dû exceptionnellement acheter un peu plus de 1.000 tonnes en 2021 grâce à des aides gouvernementales. Néanmoins, malgré cela, la demande reste supérieure à l'offre, d'où l'appel à un encouragement fiscal pour les dons. La Fédération des banques alimentaires belges rappelle que les dons ne sont pas uniquement utiles pour nourrir les populations défavorisées mais contribuent également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et réduisent la pression exercée sur les zones agricoles et les ressources en eau. Mondialement, 14% des aliments produits sont encore gaspillés entre la récolte et la distribution.