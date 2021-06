Les banques ne rouvrent pas alors que la situation le permet: cette mesure sanitaire pourrait devenir la norme (vidéo)

Même si tout est quasiment rouvert, les agences bancaires restent en mode Covid au grand mécontentement des clients. Ce n’est toujours pas possible de se présenter au guichet sans rendez-vous. Faut-il en conclure que ça va toujours rester comme ça.

Que ce soit pour déposer un virement papier, déposer une carte défectueuse ou simplement obtenir un conseil, depuis plus d’un an dans toutes les agences bancaires du pays, voici la réponse que vous obtenez : "C’est uniquement sur rendez-vous."

Les mesures sanitaires sont maintenues dans la plupart des banques belges. Cela signifie notamment la fermeture des guichets. Cette situation n’arrange pas tout le monde. "Pour nous, c’est un problème, explique une vendeuse. On travaille dans un magasin, on a besoin régulièrement de monnaie. Prendre rendez-vous parce qu’on n’a plus rien dans la caisse, c’est pas évident." "Moi, j’aimerai bien que la banque soit plus accessible, ajoute une passante. C’est quand même important."

Selon une enquête de Test Achat, un quart des Belges a eu un problème avec sa banque au cours des 12 derniers mois. La difficulté la plus fréquente est justement le manque d’accessibilité de son banquier, que ce soit en vrai ou au téléphone. "Un répondant sur dix a déclaré attendre plus de 10 minutes, détaille Julie Frère, porte-parole de Test Achat. On a également des temps d’attente de 20 minutes. Donc c’est effectivement problématique. D’autant plus quand on a, par exemple, un problème de sécurité, si on a été victime de phishing et qu’on doit avoir une réponse rapide. Ça peut paraître très long."

La plupart des banques belges devrait continuer à fonctionner essentiellement sur rendez-vous au moins jusqu’en septembre. Certaines laissent entendre que cette situation exceptionnelle pourrait bientôt devenir la norme.