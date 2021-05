Les bars et les restaurants pourront rouvrir à l'INTÉRIEUR le 9 juin

Selon nos informations, le comité de concertation a décidé ce mardi 11 mai d'autoriser la réouverture des restaurants et des bars à l'intérieur, dès la date du 9 juin. Il y a des conditions liées à cette réouverture, et elles se rapprochent des terrasses actuellement: ouverture jusque 22h, et on le suppose, des distances entre les tables et des recommandations de ventilation.

A noter que, selon VTM/HLN, les terrasses pourront rester ouvertes au-delà de 22h à partir du 9 juin. Vous pourrez donc, si les règles sont confirmées cet après-midi, prendre le dessert en terrasse si vous prenez votre temps à l'intérieur...

Ces informations doivent être confirmées lors de la conférence de presse qui devrait avoir lieu vers 15h, mais le 'plan intérieur', qui englobe la réouverture sous conditions des salles de sport, des salles de spectacles et de cinéma, et donc des bars et restaurants, va entrer en action le 9 juin.