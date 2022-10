"Je débranche ma télé et tout ce qui est prise": les Belges diminuent leur consommation d'énergie avec la crise

La hausse des prix de l’énergie pousse les Belges à modifier leurs habitudes. Par rapport à l’an dernier, la consommation d’électricité et de mazout de chauffage est en baisse. C’est le gaz qui connaît la plus forte diminution : les ménages belges ont réduit leur consommation de 18%.

Bruxelles. Rendez-vous est pris dans le centre de contrôle du gestionnaire du réseau électrique en Belgique. Ici, on suit, en temps réel, la production et la consommation électrique dans tout le pays.

Une consommation globalement moins élevée que d’habitude. Depuis le mois de janvier, les Belges consomment en moyenne 5% d’électricité en moins.

Une conséquence de la météo plus clémente cette année, mais aussi de la modification de nos habitudes. Jean Fassisaux porte-parole d'Elia, gestionnaire du réseau du transport de l'électricité : "On va rentrer dans l'hiver, moment où les températures sont basses. On a généralement une consommation de l'électricité qui est plus élevée. C'est à ce moment-là qu'on verra s'il y a un impact plus marqué au niveau de la diminution de la consommation."

"Je débranche ma télé et tout ce qui est prise"

La tendance se confirme déjà dans la rue: les Belges traquent les économies d’énergie au quotidien. "Je débranche ma télé et tout ce qui est prise. Je les remets que quand j'en ai besoin", explique une dame rencontrée au marché.

L’énergie dont la consommation a le plus baissé cette année, c’est le gaz : -14% pour l’ensemble du pays. Comparé à l’industrie ou aux centrales électriques alimentées au gaz, ce sont les ménages qui sont les plus économes : -18%.

Attention ce chiffre est fortement influencé par la météo.

Laurent Rémy est le porte-parole de Fluxys; Il détaille: "Dans des conditions de températures similaires, on constate effectivement une diminution sur les premiers mois de l'année qui oscille entre 3 et 9%.

Plus étonnant, la consommation de gaz en septembre ne correspond pas aux fluctuations des températures extérieures. "Ça laisse à penser qu'effectivement les particuliers enclenchent leur chauffage plus tard que l'année passée." En Belgique, 37% des ménages se chauffent au mazout. Eux aussi ont fait des économies depuis le début de l’année. Les ventes sont en baisse d’un peu plus de 5%.