Les Belges à l'étranger - Benfica et Vertonghen s'imposent grâce à un nouveau but de Darwin Nunez

(Belga) Benfica et Jan Vertonghen l'ont emporté sur le plus petit écart samedi lors de leur rencontre face à Maritimo comptant pour la 32e journée du championnat du Portugal. Avec ce résultat, les Lisboètes, 3e, possèdent 71 points et pointent temporairement à cinq longueurs du 2e rang occupé par le Sporting.

L'unique but de la rencontre a été inscrit très tôt par Darwin Nunez. L'attaquant de Benfica trouvait l'ouverture après moins de cinq minutes de jeu (2e, 0-1) et plantait sa 26e rose en 25 matches de championnat. Jan Vertonghen a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs de Benfica. (Belga)