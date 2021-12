71% des ménages en achètent chaque année, les Belges en consomment 600 grammes par an en moyenne, et par personne: le pâté est décliné à tous les goûts dans notre pays. On a rendu visite à l'entreprise Detry, qui compte "plus de 300 références". Le patron nous a emmenés dans sa cachette secrète, un laboratoire de recherche où on travaille actuellement l'une des recettes de la saison…