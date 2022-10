Les Belges bénéficient de 30 jours de congé en moyenne: sommes-nous plus ou moins bien lotis que nos voisins européens ?

Ces vacances scolaires prolongées vous posent peut-être des problèmes en termes d'organisation familiale. En Belgique, les travailleurs ont en moyenne 30 jours de congé par an. Sommes-nous plus ou moins bien lotis que nos voisins européens ?

Nous avons droit au total à 6 jours de congé de moins que la France, le Royaume-Uni ou l'Autriche. Au niveau des congés payés, le Royaume-Uni mène le palmarès avec 28 jours, suivi de l'Autriche et de la France avec 25 jours et enfin, le Portugal et l'Espagne, clôturent le classement avec 22 jours. La Belgique n'en compte que 20.

"Le droit aux congés est calculé en fonction des prestations des travailleurs de l'année précédente. Pour un temps plein, quelqu'un qui a travaillé 38 heures par semaine en 2021, a eu droit à 20 jours de congé légaux en 2022", explique Sébastien Dufour, directeur régional d'un secrétariat social.

Cependant, certains secteurs sont mieux lotis que d'autres. L'enseignement, par exemple, se calque sur le calendrier scolaire, avec plus de jours de congés.

"Dans le secteur privé, avec par exemple le secteur bancaire, il y a un nombre de jours de congés plus important", indique Sébastien Dufour.

Son nombre est donc hautement variable en fonction de l'entreprise et du secteur qui emploie.