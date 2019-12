Les Belges boivent 2x plus de cava que de champagne durant les fêtes: 27 millions de bouteilles importées en 2018 (vidéo)

En cette période de fête vous êtes nombreux à boire des bulles: champagne et autres vins effervescents. Les Belges consomment chaque année 12 millions de litres de cava, c'est bien plus que leur consommation de champagne. RTLINFO s'est rendu à la source, en Espagne: l'unique pays producteur de cava. La Belgique est son deuxième plus gros client en termes d'exportation.

Nos reporters Sébastien Prophète, Benjamin Vankelst et Pierre Morelghem se sont rendus à 35km de Barcelone, dans les parcelles de Sant Sadurni d’Anoia, la localité considérée comme la capitale du cava. Au milieu des pieds de vignes, se trouve la propriété d’une famille qui produit le vin effervescent espagnol depuis plusieurs générations.



Plusieurs différences avec le champagne

Six étages de caves renferment le fruit du travail du vigneron. Le cava est le résultat d’une double fermentation et d’une période de vieillissement de minimum 9 mois. L’histoire raconte qu’un Espagnol après plusieurs séjours en champagne a produit la première bouteille de Cava en 1872. "C’est la même méthode de production qu’en champagne, la méthode traditionnelle, assure Toni Chortó, responsable marketing d’un producteur de cava. Mais on produit le Cava avec d’autres raisins, d’autres périodes de vieillissement. Et puis, le climat et le sol sont très différents".

Chaque année, ce producteur vend près de 3 millions de bouteilles. "60% de notre production est vendue à la période de Noël, comptabilise-t-il. C’est à cette période, en fin d’année, qu'on réalise le plus gros volume de vente en 2 ou 3 mois".





La Belgique a consommé 12 millions de litres de cava, deux fois moins de champagne

L’Espagne consomme ses propres bulles, mais 62% de sa production part à l’étranger. En 2018, 27 millions de bouteilles ont été exportées vers la Belgique, deuxième plus gros client après l'Allemagne. L’an dernier les Belges ont dégusté 6.700.000 de litres de champagne. Près de 12 millions de litres de cava. "Pour augmenter les exportations de cava vers la Belgique, l’association espagnole qui assure sa promotion veut convaincre ceux qui doutent de sa qualité", Jeremy Braquenier caviste à Jambes. "Il est évident que pour réussir à les convaincre, c’est comme pour une bonne bouteille de cava: ça prend du temps et ça demande du travail, estime Javier Pagés, président du conseil régulateur du cava. Il faut une bonne stratégie de communication et travailler".





L'appellation est d'origine contrôlée

Ce producteur veut conquérir le cœur des Belges. Mais aujourd’hui, le prix moyen de ses bouteilles, 18 euros, freine les ventes. Le Cava reconnu par l'Europe en tant qu’appellation d’origine contrôlée. Pour porter son nom, le vin effervescent doit être produit dans certaines régions d'Espagne, avec les cépages locaux, et en respectant la méthode traditionnelle.