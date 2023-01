Les Belges dépensent (un peu) moins d'argent dans les jeux de la Loterie Nationale: "Les joueurs jouent avec plus de prudence et de raison"

Le vendredi 13 est une date spéciale pour de nombreuses personnes. Jour de malchance pour les uns ou jour de chance pour les autres, il est toujours l'occasion pour les sociétés de jeux de hasard de marquer le coup.

C'est justement le jour qu'a choisi la Loterie Nationale pour faire son bilan de l'année 2022. Celui-ci est positif, même si le chiffre d'affaires est un peu en recul par rapport à l'année précédente. "C'est dû au fait que la participation moyenne est passée de 5,1 euros par ticket à 4,9 euros", explique Jannie Haek, le CEO de la Loterie Nationale. "Ça montre aussi que les joueurs jouent avec plus de prudence et de raison", ajoute-t-il.

Pour les vainqueurs, le gain moyen a été de 10,4 euros pour l'année écoulée. La Loterie compte également 204 nouveaux millionnaires.

Ce vendredi 13 marque aussi un accord important passé entre la Loterie Nationale et la Bibliothèque nationale, pour mettre en dépôt une grande partie de sa collection historique.

"Le ticket le plus ancien de Belgique, de la loterie de la ville de Liège, en 1714", se félicite Jan Pauwels, le conservateur de la Bibliothèque Royale. L'établissement récupère des tickets, des gravures, des affiches et des livres afin de les mettre en valeur. "On va très bien les conserver", assure Sara Lammens, la directrice générale de la Bibliothèque Royale. "On va également les rendre accessibles au public, il y a moyen de les consulter dans nos salles de lecture".